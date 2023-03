Nanu? Britneys Mann Sam Asghari ist ohne Ehering unterwegs!

Hat Sam Asghari (29) ihn aus einem bestimmten Grund abgelegt? Der Fitnesstrainer steht seit der Beziehung mit Pop-Prinzessin Britney Spears (41) in der Öffentlichkeit. Im Juni 2022 war das Paar den Bund der Ehe eingegangen – eigentlich schienen sie ziemlich verliebt. Zumindest teilten sie stets Turtel-Content auf Social Media. Doch zuletzt kursierten Krisengerüchte rund um die "Toxic"-Interpretin und ihren Liebsten. Jetzt war Sam auch ohne Ring am Finger unterwegs!

Am Donnerstag wurde der 29-Jährige von Paparazzi in Los Angeles erwischt – die Bilder liegen Daily Mail vor. Als Sam seinen Autoschlüssel rausgenommen hatte, konnte man genau erkennen: Er trägt seinen Ehering nicht! Ob er ihn nur kurzzeitig abgelegt hat oder dies wirklich auf eine Krise hindeutet, ist noch unklar. Jedoch heizte Britney die Krisengerüchte vor wenigen Tagen selbst mit einem Posting im Netz an.

Zu einem Video von sich und Sam aus Mexiko schrieb sie: "Bevor wir geheiratet haben – so glücklich und albern." Die Fans spekulierten daraufhin direkt in den Kommentaren: "Sie ist derzeit ganz offensichtlich nicht glücklich, also bin ich immer noch der Meinung: Diese Hochzeit ist einfach nur komisch", betonte ein User. Die Kommentarfunktion stellte sie daraufhin ab.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Popikone Britney Spears

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

