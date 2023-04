Erste DSDS-Liveshow: Haben Dieter und Katja immer noch Zoff?

Herrscht noch immer dicke Luft zwischen Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (26)? In den vergangenen Monaten war es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden DSDS-Juroren gekommen. Nachdem der Pop-Titan Kandidatin Jill Lange (22) beim Casting sexistisch beleidigt hatte, wetterte Katja im Netz gegen ihren Kollegen. Das Ganze ging sogar so weit, dass der Musikproduzent angeblich das Jury-Aus der Sängerin forderte. Doch Katja sitzt auch heute, in der ersten Liveshow, noch hinter dem Pult. Ist von den Spannungen zwischen ihnen noch etwas zu merken?

Sowohl für die Zuschauer vor Ort als auch hinter den Fernsehbildschirmen ist kaum zu übersehen, dass die Stimmung unter den Jurymitgliedern leicht angespannt ist. Hin und wieder sieht man den 69-Jährigen mit Pietro Lombardi (30) tuscheln, doch zu der "Raindrops"-Interpretin nimmt er keinen Kontakt auf. Die beiden Streithähne schauen sich weder an, noch sprechen sie miteinander. Doch trotz der unterschwelligen Spannungen kommt es bisher nicht zu einer Auseinandersetzung vor den Kameras.

"Dieter ist heute ja richtig euphorisch. Man merkt gar nicht, dass er Katja zeigen will, wie beliebt er ist", kommentiert ein Zuschauer auf Twitter das Geschehen im Studio. "'Wir sind eine große Familie' – ja, allein am Jurypult hassen sich schon mindestens zwei Leute. So schön", twittert ein weiterer User.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Die Jury von DSDS 2023 in Thailand

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

RTL+ Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Juroren 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de