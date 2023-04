Erste Liveshow bei DSDS: Welcher Kandidat ist euer Favorit?

Da waren es nur noch zehn! Seit Januar ist eine neue Staffel von DSDS in die finale Runde gestartet. Auch in der Jubiläumsausgabe gab es eine Menge Tränen und Drama zu sehen. Denn für die Kandidaten wird es jetzt ernst: Am Samstag beginnt die erste Liveshow und somit eine neue Herausforderung für die Nachwuchssänger. Promiflash will von euch wissen: Welches Talent hat das meiste Potenzial?

Zehn Teilnehmer kämpfen noch um den großen Traum vom Plattenvertrag und davon, Deutschlands Superstar 2023 zu werden. In der vergangenen Folge konnten besonders Kiyan Sepehr Yousefbeik, Monika Gajek und Sem Eisinger mit ihrer Stimme überzeugen. Aber auch Peris Achilleas Grigoriadis konnte sein Glück über seinen Weiterverbleib kaum fassen.

Die vierköpfige Jury ließ auch Natalie Nock, Lorent Berisha, David Leischick und Aileen Sager eine Runde weiter. Trotz ihrer nicht allzu beeindruckenden Performance bekam Lawa Baban eine zweite Chance. Rose Ndumba bleibt als Nachrückerin weiterhin im Rennen. Ob sie heute abliefern wird? Stimmt unten ab!

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger, DSDS-Kandidat 2023

RTL / Stefan Gregorowius Monika Gajek, DSDS-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Gregorowius Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

