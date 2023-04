Liveshows: Wen sehen die DSDS-Kandidaten als größten Gegner?

Wer ist ihre größte Konkurrenz? Heute findet die erste Liveshow von DSDS statt. Noch zehn Kandidaten kämpfen um den Sieg der 20. und damit letzten Staffel der Castingshow. Nun müssen sie nicht nur die Jury um Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26), Dieter Bohlen (69) und Leony überzeugen, sondern auch die Zuschauer zu Hause. Promiflash fragte bei einigen nach: Wen sehen die DSDS-Kandidaten als ihre größten Gegner in den Liveshows?

Aileen Sager ist der Meinung, dass alle zehn ziemlich was auf dem Kasten haben. "Vielleicht, wenn ich jetzt jemanden nennen müsste, würde ich vielleicht Sem Eisinger sagen. Der ist natürlich der Oberhammer, der hat gute Chancen, denke ich", gibt die 22-Jährige jedoch im Interview mit Promiflash zu. Und was denkt Sem? Er sieht gar keine Konkurrenten in den anderen! "Meine Meinung ist einfach, dass es in der Musik keine Konkurrenz gibt, sondern nur Emotionen und Gefühle. Es geht darum, Menschen zu verbinden und nicht zu bewerten", führt der Frankfurter aus.

Rose Ndumba hatte bei DSDS großes Glück. Eigentlich flog sie im Recall in Thailand raus – doch durfte in die Top Ten nachrücken, da ein anderer abgesprungen war. Sie kann sich diese Kandidaten als Sieger vorstellen: "Monika hat eine gute Fanbase und Sem könnte ich mir gut vorstellen oder Kiyan. Die drei könnten gewinnen."

RTL / Stefan Gregorowius Aileen Sager bei DSDS

Instagram / s_meisinger Sem Eisinger, DSDS-Kandidat

RTL Rose Ndumba bei DSDS 2023

