Eva Benetatou entschuldigt sich für Schwangerschaftswitz

Der Witz ging ziemlich nach hinten los. Evanthia Benetatou (30) war durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt geworden. Seitdem nimmt sie ihre Follower jeden Tag mit in ihr Leben. Jetzt postete sie zum ersten April eine angebliche Schwangerschaftsankündigung. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin löste ihren Scherz zwar direkt auf, doch bei ihren Fans in den sozialen Medien kam der leider gar nicht gut an. Dafür entschuldigt sich Eva jetzt!

"Ich hätte nie gedacht, dass dieser Post so einen Shitstorm auslöst", meint sie in ihrer Instagram-Story. Sie sei völlig schockiert, da sie eigentlich nur einen Witz über sich selbst habe machen wollen. "Ich möchte damit niemanden angreifen oder irgendwem damit wehtun. Das tut mir wahnsinnig leid", lässt Eva ihre Fans wissen. Sie habe einfach nicht darüber nachgedacht.

"Ist es nicht genau das Gleiche, wenn jemand wirklich schwanger ist und mehre Kinder hat, dass es diejenigen Personen dann verletzt?", fragt sich die Influencerin. Sie wisse, dass das Thema sehr sensibel sei. "Wie ihr mich jetzt gerade angreift, das finde ich aber auch nicht schön", gibt Eva preis. "Ihr kennt mich, ich würde niemals mit diesem Thema grob umgehen und jemanden damit verletzen", sagt sie.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Dezember 2022

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

