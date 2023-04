Unangebracht? Eva Benetatou scherzt über Schwangerschaft

Evanthia Benetatous (30) Witz kam wohl nicht gut bei ihren Fans an! Die einstige Bachelor-Kandidatin war 2021 Mutter eines Sohnes geworden. Seitdem teilt die Griechin immer wieder Einblicke in ihren Mami-Alltag im Netz. Zum ersten April machte der Realitystar einen Scherz und behauptete, wieder schwanger zu sein. Sie löste den Witz zwar noch im gleichen Posting auf – doch bei ihren Fans kam Evas Spaß gar nicht gut an!

Unter dem vermeintlichen Schwangerschaftsposting bei Instagram tummeln sich zahlreiche Negativ-Kommentare: "Im ersten Moment lustig, allerdings bei so vielen Frauen, die vergeblich versuchen, schwanger zu werden, eben doch nicht so lustig", schreibt ein enttäuschter Follower. "Das ist wirklich krass, dass es Menschen gibt, die in der heutigen Zeit so dumme Aprilscherze machen", kommentiert ein weiterer das Posting. Ein anderer User weist Eva darauf hin, dass es geschmacklos sei, da viele Frauen dafür kämpfen müssten, schwanger zu werden.

Während Eva mit ihrem ersten Sohn George schwanger gewesen war, hatten sie und ihr Babydaddy Chris Broy (33) Beziehungsprobleme. Nachdem ihr Verlobter bei Kampf der Realitystars teilgenommen hatte, zog er aus der gemeinsamen Wohnung aus. Inzwischen hat sich das Ex-Paar wieder versöhnt, ein Liebescomeback schließen sie jedoch trotzdem aus: "Es ist gut so, wie es gerade ist, und das soll auch so bleiben", erklärte Chris im RTL-Interview.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Eva Benetatou

