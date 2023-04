Höchstpunktzahl bei "Let's Dance": Sharon Battiste ist happy

Sie ist außer sich vor Freude! Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) fegt in der diesjährigen Staffel der Tanzshow Let's Dance mit dem Profitänzer Christian Polanc (44) übers Parkett. Doch in der vergangenen Folge stand der große Partner-Switch an und Sharon bekam einen neuen Tanzpartner: Valentin Lusin (36). Der Realitystar schien davon wenig begeistert – jetzt sicherten sich die beiden die Höchstpunktzahl. Im Promiflash-Interview zeigt sich Sharon darüber megahappy!

"Ich bin sehr glücklich", gibt Sharon offen zu. Sie fühle sich toll und freue sich auf die kommende Woche. Doch wie möchte die Beauty diese Bewertung toppen? "Also erst mal muss ich gucken, was ich überhaupt für einen Tanz habe, und ich möchte einfach mein Bestes geben", erklärt Sharon gegenüber Promiflash. Sie wolle sich an den magischen Moment auf der Bühne erinnern, vor allem in schwachen Momenten.

Mit der Höchstpunktzahl hätte wohl kaum einer gerechnet, denn für Sharon fing der Tanzpartnerwechsel holprig an, als Valentin nicht zum Training kommen konnte. Aufgrund eines gesundheitlichen Zwischenfalles sprang die Frau des Profitänzers Renata Lusin (35) für ihn ein. Glücklicherweise war er schnell wieder fit und die beiden konnten ihr Tanztraining fortsetzen.

Getty Images Valentin Lusin und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

