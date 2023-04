Julia Beautx war schon mal in einer toxischen Beziehung!

Julia Beautx (23) öffnet sich über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Momentan schwingt die YouTuberin in der beliebten Show Let's Dance das Tanzbein. Im Rahmen des gestrigen Partnertausches musste die Beauty statt mit Zsolt Sándor Cseke (35) mit Vadim Garbuzov (35) tanzen. Die beiden legten einen Wiener Walzer aufs Parkett. Der Profitänzer erklärte, dass dieser Tanz die Geschichte einer toxischen Beziehung sei. Im Zuge dessen gesteht Julia: Sie hat Erfahrung mit ungesunden Liebschaften!

Die 23-Jährige offenbart in der Sendung: "Ich war selbst schon mal in einer toxischen Beziehung und das tut weh." Außerdem gibt die Beauty anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, einen Tipp: "Wenn man das merkt, dann muss man sich eigentlich so schnell wie möglich daraus befreien, egal, wie weh das tut."

Die Influencerin unterhält ihre Fans nicht nur mit lustigen Inhalten in den sozialen Medien, sondern brachte 2020 bereits ihren dritten Song "Glücklicher allein" heraus. In dem Lied verarbeitete der TikTok-Star wohl diese unschöne Beziehung. Aber über das damalige Liebesdrama scheint sie schon längst hinweg zu sein: Seit drei Jahren ist sie glücklich mit ihrem Matthias, den sie auch ab und zu im Netz zeigt.

Getty Images Julia Beautx und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Influencerin

Instagram / juliabeautx Julia Beautx (r.) und ihr Freund Matthias Schuberth

