König Charles und Camilla sorgen mit ICE-Reise für Lacher!

König Charles (74) und seine Camilla (75) reisen ganz gemütlich mit der Deutschen Bahn – und amüsieren ihre Fans! Das britische Königspaar ist seit einigen Tagen auf großem Staatsbesuch in Deutschland. Nachdem sie zunächst in Berlin Halt gemacht hatten, ging es am Freitag weiter nach Hamburg. Dafür ließen die zwei das Flugzeug stehen und fuhren ganz bürgerlich mit dem ICE. Eine absolute Steilvorlage für hämische Kommentare im Netz! "Ich will sehen, wie Charles im ICE von Berlin nach Hamburg drei, vier Weizen verhaftet!", schreibt ein User auf Twitter.

