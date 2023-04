Mit 48: Schauspieler Christo Jivkov tot nach Krebserkrankung

Christo Jivkov hat den schweren Kampf verloren. Der bulgarische Schauspieler hatte in Sofia Regie studiert. 2001 feierte er mit "The Profession of Arms" sein Filmdebüt. Durch den Erfolg des Films konnte er sich eine Karriere im italienischen Kino und Fernsehen sichern. Doch folgte leider die Schockdiagnose: Er war an Krebs erkrankt. Letzte Nacht ist Christo im Alter von 48 Jahren verstorben.

Wie Deadline nun berichtet, ist er in der vergangenen Nacht in Los Angeles gestorben und verlor damit den langen Kampf gegen Krebs. Vor allem seine Rolle in Mel Gibsons (67) "Die Passion Christi" brachte ihm große Anerkennung als Schauspieler. Auch in einer möglichen Fortsetzung der Bibel-Adaption, über die seit längerer Zeit gemunkelt wird, wurde ein Auftritt von Christo in seiner Rolle als Apostel Johannes erwartet.

Auf seinem Instagram-Profil äußern Fans ihr Bedauern über das frühzeitige Ableben des Schauspielers. "Er war so jung. Ruhe in Frieden. Ich habe seine Arbeit geliebt", kommentiert zum Beispiel ein User. Im nächsten Jahr können sie Christo aber noch mal auf der Leinwand zu Gesicht bekommen: 2024 erscheint die Fortsetzung von "Die Passion Christi", in der er mitwirkte.

Getty Images Christo Jivkov, Schauspieler

