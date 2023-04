Mit 48 gestorben: Mel Gibson zollt Christo Jivkov Tribut

Vor wenigen Tagen hatten traurige Nachrichten die Runde gemacht: Der bulgarische Schauspieler Christo Jivkov war am Wochenende in der kalifornischen Metropole Los Angeles an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Der "Die Passion Christi"-Darsteller war nur 48 Jahre alt geworden. Jetzt zollte ihm Mel Gibson (67), der Regisseur der Bibel-Adaption, Tribut: Mel veröffentlichte nun ein rührendes Statement, in dem er des Schauspielers gedenkt.

Gegenüber Fox News sprach der Hollywoodstar jetzt sein Beileid aus. "Mein lieber Freund Christo (✝48) hat seinen heldenhaften Kampf gegen den Krebs verloren. Bis zum letzten Moment war er voller Hoffnung und sein Wille war sehr stark", betonte Mel und trauerte: "Ich werde ihn vermissen, aber ich weiß, dass sein Leiden vorbei ist und er die ewige Glückseligkeit hat. Gott bewahre ihn."

Aber nicht nur Mel zollte Christo Tribut – auch zahlreiche Fans des Schauspielers nahmen Abschied. Auf dem Instagram-Profil des Verstorbenen hinterließen viele Supporter emotionale Kommentare. "Ruhe in Frieden, mein Bruder" oder auch "Er war viel zu jung, möge er ihn Frieden ruhen", schrieben beispielsweise zwei Nutzer.

