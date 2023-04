Nach Gwyneth Paltrows Sieg: Will Kläger in Berufung gehen?

Ist der Rechtsstreit von Gwyneth Paltrow (50) wirklich beigelegt? 2016 war die Schauspielerin in einen Skiunfall mit einem Mann namens Terry Sanderson verwickelt. Der behauptete schließlich, die Iron Man-Darstellerin habe ihn angefahren und Fahrerflucht begangen – woraufhin er die Hollywood-Bekanntheit vor Gericht zerrte. Nach rund einer Woche entscheidet das Gericht, dass Gwyneth unschuldig ist. Nach dem Urteil zieht der Kläger nun in Erwägung, in Berufung zu gehen.

Gegenüber TMZ verdeutlicht Robert Sykes, der Anwalt von Terry, dass sein Mandant alles andere als zufrieden mit dem Gerichtsurteil sei. "Wir werden alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Einschließlich eines Antrags an das Gericht auf ein neues Verfahren oder eine mögliche Berufung", erklärt er und fügt hinzu, dass im Laufe des Prozesses einige gerichtliche Fehler gemacht worden seien.

Der Prozess scheint Terry und Gwyneth jedoch nicht davon abzuhalten, dennoch einen respektvollen und freundlichen Umgang miteinander zu finden. Nachdem das Urteil zugunsten der 50-Jährigen verlesen wurde, flüsterte sie dem Optiker "Ich wünsche dir alles Gute" ins Ohr. Laut Informationen von Extra entgegnete der mit: "Danke, Liebes."

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow im März 2023

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, "Iron Man"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrows Kläger Terry Sanderson im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de