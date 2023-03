Nach Prozessgewinn: Was flüsterte Gwyneth Paltrow Kläger zu?

Was wollte Gwyneth Paltrow (50) noch loswerden? Die Schauspielerin war 2016 in einen Skiunfall verwickelt gewesen. Ein Mann namens Terry Sanderson behauptete vor Gericht, dass die Iron Man-Darstellerin in ihn hineingefahren sei und danach Fahrerflucht begangen habe. In der vergangenen Nacht wurde das Urteil zugunsten der Zweifachmama gesprochen. Bilder des Prozesses zeigen, dass Gwyneth noch zu dem pensionierten Optiker ging und mit ihm sprach. Was sagte sie zu ihm?

Terrys Anwalt verriet gegenüber Extra, was die Blondine noch loswerden wollte. Offenbar nahm sie dem 76-Jährigen die Klage nicht übel. Denn Gwyneth soll geflüstert haben: "Ich wünsche dir alles Gute." Auch Terry hegt wohl keinen Groll. Er habe geantwortet: "Danke, Liebes."

Gwyneth wurde ein symbolischer Schadensersatz von einem Dollar zugesprochen. Diesen hatte sie in ihrer Gegenklage gefordert: "Ich bitte um einen Dollar für mich und dann um die Erstattung der Anwaltskosten, was eine andere Sache ist." Der Hollywoodstar habe sich selbst zugenickt, als das Urteil verlesen wurde. Sie soll zufrieden gewirkt haben.

