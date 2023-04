Nach vier Monaten: Daniel Aichinger kehrt AWZ den Rücken!

Daniel Aichinger (48) nimmt Abschied. Im Dezember vergangenen Jahres war es bei Alles was zählt zu einem überraschenden Comeback gekommen: Daniel Aichinger kehrte in seine Rolle als Dr. Axel Schwarz zurück und sorgte seither für mächtig Aufruhr. Doch das hat nun ein Ende: Daniel Aichinger kehrt der beliebten Vorabendserie erneut den Rücken! Wie seine Figur Dr. Axel Schwarz Essen verlassen wird, verrät der Schauspieler jetzt.

Achtung, Spoiler!

Um Jennifer Steinkamps (Kaja Schmidt-Tychsen, 41) Hochzeit mit Justus Albrecht (Matthias Brüggenolte) zu verhindern, hatte der Geschäftsmann geplant, seine Ex nach Südamerika zu entführen. Doch am Ende sitzt er zu seiner eigenen Überraschung alleine im Flieger... "Ich glaube, für Axel geht es in eine kurz- bis mittelfristig sehr schwere Zeit in Südamerika. Ich glaube nicht, dass sein Spanisch gut ist. Ich glaube auch nicht, dass er da sehr willkommen ist mit seiner Art. Ich glaube, es wird hart für ihn", kommentiert Daniel im Interview mit RTL die seiner Serienfigur bevorstehende Zeit.

Auch gibt der Seriendarsteller preis, wie es ihm mit dem erneuten Ausstieg geht. "Als ich das erste Mal ausgestiegen bin, das war wirklich eine große Zäsur – da gab es auch mehr feuchte Augen als jetzt", erzählt der 48-Jährige. Dennoch habe sich die Rückkehr ans Set im vergangenen Jahr für ihn wie nach Hause kommen angefühlt. "Man ist nie so lange beruflich an einer Stelle wie hier und das ist eine sehr intensive Zeit", erklärt Daniel.

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Richard (Silvan Pierre Leirich), Simone (Tatjana Clasing)

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Justus (Matthias Brüggenolte) und Simone (Tatjana Clasing)

RTL / Julia Feldhagen Daniel Aichinger als Dr. Axel Schwarz 2022 bei "Alles was zählt"

