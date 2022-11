"Alles was zählt"-Comeback: Daniel Aichinger ist zurück!

Dr. Axel Schwarz wird Essen wieder richtig aufmischen! Von 2006 bis 2012 und noch mal kurz 2014 schlüpfte Daniel Aichinger (48) bei Alles was zählt in die Rolle des Geschäftsführers des Steinkamp-Imperiums, der jahrelang versuchte, dir Firma zu ruinieren. In der Serie setzte er sich dann ins Ausland ab – doch nun ist Axel zurück: Daniel spielt ab 6. Dezember wieder bei "Alles was zählt" mit!

"Ich freue mich auf jeden Fall sehr und es ist auch einerseits eine Überraschung und auch völlig neu. Ich habe die Menschen vermisst und auch so ein bisschen dieses Gefühl einfach reinzuspringen und drin zu sein", erzählte er RTL. In den vergangenen zehn Jahre habe sich seine Figur natürlich verändert – nun sei Axel noch rücksichtsloser als vorher und ihm sei jedes Mittel recht, um zu Erfolg zu kommen: "Jemand, der schnell und scharf denkt und der keine Kompromisse eingeht, in dem, was er möchte", beschrieb Daniel seine Paraderolle.

Zuletzt hatte es einige spannende Zugänge und Abgänge in der Daily gegeben: In der vergangenen Woche verließ Christopher Kohn (37), der den Arzt Finn Albrecht spielte, nach vier Jahren die Serie. Zuvor hatte sich schon Serienbösewicht Erol Sander (54) verabschiedet. Dafür sind Thiago Braga de Oliveira und Lilly Joan Gutzeit (23) neu im Cast und im Dezember steigt auch noch "Haus Anubis"-Star Marc Dumitru (36) ein.

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Justus (Matthias Brüggenolte) und Simone (Tatjana Clasing)

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Richard (Silvan Pierre Leirich), Simone (Tatjana Clasing)

RTL Julia Feldhagen Marc Dumitru, neu bei "Alles was zählt"

