Neunter Monat: YouTuberin Kisu zeigt hochschwanger Babybauch

Bald ist es so weit! Im vergangenen November verkündete Kisu (31) die frohe Botschaft, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Die YouTuberin und ihr Mann Kevin erwarten nach ihrer Tochter Milena ein weiteres Mädchen! Allzu lange müssen sich die beiden nicht mehr gedulden, denn die Influencerin befindet sich bereits im neunten Monat. Kurz vor dem Geburtstermin zeigt Kisu nun ihren Babybauch!

In ihrem neuesten Post auf Instagram posiert die Beauty in einem engen lachsfarbenen Kleid. Dabei legt sie ihre Hände behutsam auf ihren kugelrunden Babybauch. "Das Baby hat die Größe eines Chinakohls. Fühlt sich aber eher an wie zwei Wassermelonen", schreibt Kisu unter der Bilderstrecke. Sie gibt ihren Followern zudem ein Update zu ihrem Befinden: "Ich fühle mich jetzt auch richtig hochschwanger. Bis vor Kurzem habe ich eigentlich noch alles gemacht und getan. Und heute will ich einfach nur noch abends liegen und nichts tun."

Vergangenen Monat berichtete die Familienmama, wie viel sie zu diesem Zeitpunkt bereits zunahm. "Jetzt sind es sechs Kilo", erzählte Kisu. Offenbar ist ihre zweite Schwangerschaft auch gar nicht so verschieden zu ihrer ersten. "Der Verlauf ist ähnlich zur Ersten, nur mein Bauch ist größer", erklärte sie zudem.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und Töchterchen Milena

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu Kisu und ihr Mann im August 2020 auf Mallorca

