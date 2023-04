"Peinlich": Gigi Birofios erster Song fällt bei Fans durch!

Wie kommt Luigi Birofio als Rapper bei seinen Fans an? Der Frauenschwarm ist in den vergangenen Jahren als Reality-TV-Star komplett durchgestartet: Mit nur 23 Jahren schaffte der Influencer es sogar ins Dschungelcamp. Nun versucht der TV-Casanova offenbar, auch in einer anderen Branche Fuß zu fassen: Gigi teaserte jetzt seinen ersten eigenen Song an. Das Feedback war aber nicht so toll.

Auf Instagram teilte Gigi eine Hörprobe von seinem ersten Song namens "Grande Gigi". "Lasst Liebe da und teilt", freute der Influencer sich. Jedoch fielen die Rezensionen eher bescheiden aus: "Ich feier dich, aber dieses Lied ist echt Müll", "Der Song ist peinlich, Gigi. Hätte was Besseres von dir erwartet" oder "Jetzt wird es echt unterirdisch", kritisierten die Nutzer.

Einige Follower konnte Gigi mit seinem musikalischen Meisterwerk aber auch total abholen. "Ich feier alles daran", lautete einer der eher wenigen positiven Kommentare zu dem Song. Auch sein Kumpel Cosimo Citiolo (41) feuerte den angehenden Musiker kräftig an.

Anzeige

Zengel, Dirk Gigi Birofio, TV-Star

Anzeige

Wehnert, Matthias Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party in Berlin im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de