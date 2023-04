Schwangere Cheyenne Ochsenknecht zeigt happy ihren Bauch

Cheyenne Ochsenknecht (22) setzt ihren Bauch wieder einmal gekonnt in Szene! Die Influencerin ist bereits Mutter einer zweijährigen Tochter. Anfang des Jahres hatte sie voller Freude verkündet, dass sie und ihr Mann Nino Sifkovits weiteren Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert das Model seine Schwangerschaft im Netz und teilt regelmäßig Einblicke aus seinem Alltag. So auch jetzt: Denn Cheyenne zeigt ihre wachsende Kugel!

Bevor es für die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) zu einem Event ging, ließ sie es sich nicht nehmen und nahm sich etwas Zeit. In ihrer Instagram-Story filmte sich Cheyenne vor dem Spiegel – lediglich in einen schwarzen Bustier und in eine Jogginghose gehüllt, präsentierte die 22-Jährige ganz stolz ihre nackte Babykugel.

Obwohl sich Cheyennes Familie bald vergrößern wird, verzichtet sie auf Hilfe im Haushalt. Dies verriet die Beauty in einem Q&A auf Instagram: "Nein, wir haben auch keine Nanny. Ich mache das alles, während Nino draußen arbeitet. Ich putze das ganze Haus, mache die Wäsche, koche jeden Tag dreimal frisch, gehe einkaufen und kümmere mich um Mavie."

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino, Februar 2023

