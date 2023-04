Schwester Lena weint: So emotional war Lisa Mantlers Trauung

Bei Lisa Mantlers (20) Hochzeit flossen wohl reichlich Tränen! Die TikTok-Bekanntheit hatte ihrer Community im Juni 2022 aus dem Nichts mitgeteilt, dass sie sich verlobt hat – vor wenigen Tagen verkündete sie dann mindestens genau so überraschend, dass sie geheiratet hat. Das Liebespaar genießt aktuell seine Flitterwochen. Lena Mantler (20), die Schwester der Braut, teilte nun einige Throwback-Bilder der Trauung. Die Zeremonie war wohl extrem emotional!

Auf Instagram teilte die Blondine eine Fotoreihe, die an Lisas großem Tag aufgenommen wurde. Darunter ist auch ein Bild, auf dem Lena sich mit einem Taschentuch die Tränchen aus dem Augenwinkel wischt – die Influencerin wirkt auf der Aufnahme sichtlich bewegt. "Ich weine nicht... Du weinst!", schrieb sie dazu.

Lenas Follower freuten sich über die Schnappschüsse und äußerten ihre Begeisterung in der Kommentarspalte des Beitrags. "Ich hätte auch geweint", "Oh mein Gott, ihr seid einfach so süß" oder "Ich weine, wie die Zeit fliegt...", schrieben unter anderem einige Nutzer.

Anzeige

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im Juli 2022

Anzeige

Steffi Adam / Future Image / ActionPress Lisa und Lena Mantler, Webstars

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler, Webstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de