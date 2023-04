Süßes Video: Hier kuschelt Kaley Cuocos Partner Tom mit Baby

Kaley Cuoco (37) gewährt ihren Fans Einblicke in die ersten Momente mit ihrer Tochter. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Am 30. März war es so weit: Ihre Tochter Matilda hat das Licht der Welt erblickt. Voller Stolz gab die The Big Bang Theory-Darstellerin das auf Social Media bekannt. Jetzt teilt Kaley sogar schon das erste Video ihres Babys!

In ihrer Instagram-Story lässt die 37-Jährige ihre Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben. Sie veröffentlicht ein zuckersüßes Video von ihrem Liebsten mit ihrer gemeinsamen Tochter. Dieses scheint nur kurz nach der Geburt der kleinen Matilda entstanden zu sein. Behutsam hebt und kuschelt der Schauspieler in dem Clip mit seinem Baby, während die Kleine zu schlummern scheint.

Und auch der Filmstar selbst hat bereits die ersten Schnappschüsse mit seiner Tochter geteilt. "Mein Herz ist voll von Liebe und Dankbarkeit für dieses Wunder", schwärmt der 40-Jährige unter seinem Beitrag. Zudem widmet er seiner Kaley ein paar emotionale Worte. "Ich bin ewig dankbar für die Stärke und den Mut meiner Seelenverwandten und besten Freundin. Du bist unglaublich", schreibt Tom.

Tom Pelphrey mit Töchterchen Matilda

Kaley Cuocos Tochter Matilda

Tom Pelphrey mit seiner Tochter Matilda

