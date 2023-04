Vier Jahre trocken: So hat sich Lily Allens Leben verändert

Seit vier Jahren rührt sie keinen Alkohol und keine Drogen mehr an! Sängerin Lily Allen (37) hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Abstinenz geknackt. Musikalisch hat man zuletzt nicht viel von der Sängerin gehört. Sie möchte sich neuen Projekten widmen: Die Dreharbeiten für ihre erste Serienrolle in "Dreamland" sind beendet. Lilys Leben hat sich sehr verändert, nachdem sie dem Alkohol und den Drogen abgeschworen hat!

In der britischen Morgenshow "This Morning" sprach Lily über ihre Abstinenz von Alkohol und Drogen. "Mein Leben hat sich in den letzten Jahren so sehr verändert. Ich bin jetzt seit vier Jahren clean und trocken. Ich bin mit einem neuen Mann verheiratet und baue mir mit ihm gerade ein Leben in Amerika auf", erklärte die ehemalige Sängerin, die seit 2020 mit dem Schauspieler David Harbour (47) verheiratet ist. Lily habe jetzt die Schauspielerei für sich entdeckt und es mache ihr großen Spaß, ihr Leben neu zu erfinden.

Lily hatte auf Twitter erklärt, sie habe nicht gedacht, dass sie je wieder nüchtern auf einer Bühne stehen könne. Im vergangenen Sommer kam dann die Wende. Zusammen mit Olivia Rodgrido performte sie ihren Hit "F*** you" auf dem Glastonbury Festival. Der Song verurteilt die Gegner eines Gesetzes in Amerika, das Schwangerschaftsabbrüche möglich macht.

Getty Images David Harbour und Lily Allen bei den Olivier Awards 2022

Instagram / lilyallen Lily Allen im Februar 2023

Getty Images Lily Allen und David Harbour beim Tribeca Festival, Juni 2021

