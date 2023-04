Wegen eines Stalkers: Sarah Engels musste ihr Haus verlassen

Sarah Engels (30) und ihre Familie mussten ausziehen. Die Sängerin lebt eigentlich mit ihrem Mann Julian (29), ihrem Sohn Alessio (7) und der kleinen Tochter Solea (1) in einem Einfamilienhaus. Doch aufmerksamen Fans war aufgefallen, dass sie dort nicht mehr zu wohnen scheint. In einer Instagram-Fragerunde erklärte die 30-Jährige nun, warum sie derzeit woanders lebt: "Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist." Sie und Julian hätten deshalb beschlossen, das Haus zu verlassen, bis sich die Lage beruhigt hat. Wann sie zurückziehen werden, könne sie aber noch nicht sagen.

