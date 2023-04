Zu viel? Christina Aguilera glitzert bei Glaad Media Awards!

Christina Aguilera (42) funkelt! Die Sängerin ist nicht nur für ihre atemberaubende Stimme weltweit bekannt, sondern auch für ihren Sinn für den großen Auftritt. Denn auf Events oder auch Preisverleihungen macht die Blondine keine halben Sachen und erscheint stets in stylisher Extravaganz. Beispielsweise zog die Musikerin bei den Latin Grammy Awards in einem heißen Korsett-Kleid alle Blicke auf sich. Auch bei den Glaad Media Awards begeisterte Christina jetzt!

Für die Awardshow in Beverly Hills hatte sich die Beauty wieder einmal ordentlich in Schale geworfen. Christina schlüpfte an dem Abend in eine enge Robe, die von Kopf bis Fuß mit Glitzer besetzt war. Mit dem tiefen Ausschnitt des schwarzen Kleides setzte die 41-Jährige ihr Dekolleté sehr gekonnt in Szene. Die puffigen Ärmel verliehen Christinas Look zudem einen Hauch Eleganz. Mit silbernem Schmuck und einem auffälligen Lidstrich rundete sie ihr Outfit ab.

Bei der After-Party der Oscars vor wenigen Wochen war Christina ebenfalls mit von der Partie. Auch bei diesem Anlass setzte sie auf Schwarz. Ihre an sich schlichte, samtige Robe war am Ausschnitt der "Your Body"-Interpretin mit Glitzer-Ornamenten besetzt – diese dienten als sexy Eyecatcher.

Getty Images Christina Aguilera im Februar 2023

Getty Images Christina Aguilera bei den Glaad Media Awards im März 2023

Getty Images Christina Aguilera im März 2023

