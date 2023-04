Alles wieder gut? Jill Lange und Lars zeigen sich vertraut

Bei Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) scheint alles wieder in bester Ordnung zu sein. Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt – seit etwas über einem halben Jahr sind die beiden offiziell ein Paar. Im Netz zeigen sie sich meist ziemlich verliebt, doch in den vergangenen Tagen gab es wohl eine kleine Krise. Diese scheint aber vollends überwunden – Jill und Lars zeigen sich wieder verliebt auf Social Media.

Am Samstag postete der Influencer ein Video von sich und der DSDS-Teilnehmerin auf seinem Instagram-Kanal. Dabei saßen sie romantisch bei Sonnenuntergang in einem Whirlpool, genossen einen Wein und fütterten einander mit Früchten. "Liebe ist, jeden Tag an der Beziehung und sich selber zu arbeiten", kommentierte er die schöne Aufnahme und räumte somit jedes Trennungsgerücht aus dem Weg. Und auch Jill ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls ein Foto mit ihrem Freund in der Story zu posten und zu zeigen, wie glücklich sie wieder zusammen sind.

Einen Grund für ihre schwierige Phase nannten die beiden nicht. Am Freitag hat sie ihren Fans aber auch schon wieder Entwarnung gegeben. "Wir hatten eine kleine Krise, aber jetzt ist wieder alles gut", schrieb sie. Lars habe sie in Essen besucht.

Instagram / lars_maucher Lars Maucher und Jill Lange im April 2023

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher im Februar 2023 auf Phuket

