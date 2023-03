"Kleine Krise": Beziehungsprobleme bei Jill Lange und Lars

Was war da denn los? Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) hatten sich während der dritten Staffel von Ex on the Beach kennengelernt. Dort hatten sie von Anfang an ein Auge aufeinander geworfen. Trotzdem versuchten die beiden sich immer wieder gegenseitig eifersüchtig zu machen und zu provozieren. Doch trotzdem klappte es irgendwann – seit September vergangenen Jahres sind die Realitystars offiziell ein Paar. Doch bei Jill und Lars scheint es nicht immer ganz rundzulaufen!

"Wir hatten eine kleine Krise, aber jetzt ist wieder alles gut", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Sie hätte viele Nachrichten von Fans bekommen, die bemerkt hatten, dass sich die beiden TV-Bekanntheiten im Netz gegenseitig nicht mehr folgen. "Lars ist jetzt zu mir nach Essen gekommen", lässt Jill ihre Follower wissen.

Erst vor wenigen Wochen schwärmte die einstige Are You The One?-Teilnehmerin im Netz von ihrem Freund. Auf Social Media teilte sie ein Video, in dem zu sehen ist, wie Lars ihr die Haare föhnt. "Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, auch wenn wir nichts tun – es spielt keine Rolle, was [wir machen]", kommentierte sie den Clip.

