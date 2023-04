Bachelor David Jackson knutschte in der Nacht der Rosen!

David Jackson hat seine Chance genutzt. Der Stuttgarter sucht derzeit bei Der Bachelor die Frau fürs Leben. Und in der vergangenen Folge kam er Kandidatin Rebecca besonders nahe. In der Nacht der Rosen ergriff er im Einzelgespräch die Initiative und küsste sie. Während Rebecca ihr Glück kaum fassen konnte, bekamen die anderen Mädels aber nicht recht mit, was passiert war. Den Kuss scheinen die meisten aber zu verstehen. Gegenüber Promiflash erklärt unter anderem Alyssa: "Wir sind in einem Format, in dem David schnell herausfinden muss, ob es zwischenmenschlich passt oder nicht."

