Chrissy Teigen und John Legend stolz auf Tochters Kochbuch!

Sie könnten stolzer nicht sein! Ihre Kinder sind Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) das Wichtigste. Das Model und der Musiker posten regelmäßig Clips ihrer Kids auf Social Media und wollen ihr Glück wohl mit der ganzen Welt teilen. So auch jetzt, denn Luna Simone (6), die älteste Tochter des Paares, musste im Rahmen eines Schulprojekts ein eigenes Kochbuch kreieren. Das finden ihre Eltern wohl süß, und: Chrissy und John schwärmen von der Leistung ihrer Tochter!

Via Instagram teilt Lunas Mama ein Video, welches die Sechsjährige mit ihrem Kochbuch freudestrahlend zeigt. "Wenn das nicht meine Tochter ist!", untermalt Chrissy den Beitrag. In ihrem Schulprojekt erklärt Luna, wie man ein Ranch Dressing zubereitet. "Der erste Schritt ist: Man muss Buttermilch holen. Der zweite Schritt: Man braucht eine Schüssel, und Mayonnaise", schildert die Tochter von John Legend in dem Clip. Dieser lässt es sich im Anschluss anscheinend auch nicht nehmen, die Kochanleitung seiner Tochter direkt zu kommentieren. Er schreibt: "Ich bin so stolz!"

Stolz ist er auch auf seine Ehe mit Chrissy. Die Cover-Queen konnte den "All Of Me"-Interpreten wohl insbesondere mit einer Eigenschaft überzeugen – mit ihrem Humor. Die zwei Turteltauben sind sich wohl sehr dankbar dafür, dass sie sich gegenseitig mit ihren Kids beschenkt haben. Beide sind sich offenbar einig: "Sie sind unser Ein und Alles."

Instagram / chrissyteigen Luna Simone Stephens, Tochter von John Legend und Chrissy Teigen

Getty Images John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder im Kofferraum eines Autos

Instagram / chrissyteigen Luna Simone Stephens, Tochter von John Legend und Chrissy Teigen

