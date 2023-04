Diesen Film würde Hugh Grant gerne aus Lebenslauf streichen

Hugh Grant (62) ist wohl nicht auf jeden seiner Filme stolz! Der gebürtige Brite zählt zu der Crème de la Crème der Filmwelt. Vor allem die Frauen weiß er in zahlreichen Liebeskomödien wie "Notting Hill", "Bridget Jones" und "Tatsächlich... Liebe" mit seinem Charme um den Finger zu wickeln. Der Schauspieler ist jedoch offenbar nicht von jeder seiner Performances begeistert. Diesen Film würde Hugh gerne aus seinem Lebenslauf streichen!

"Ich würde gerne meinen Lebenslauf schreddern, denn ich war jahrzehntelang wirklich schrecklich", gibt der 62-Jährige ganz offen in der "The Late Late Show with James Corden" zu. Zuvor wurde er nämlich danach gefragt, welchen Film er gerne aus seiner Karriere streichen wollen würde. Einen Titel nennt der Filmstar jedoch erst nach dem Nachhaken seines "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben"-Co-Stars Chris Pine (42). "Gefährdete Liebe - Das Geheimnis um Silver Blade", rückt Hugh schließlich mit der Sprache heraus.

Zwischen Chris und Hugh hat sich während des Drehs für ihren neuesten gemeinsamen Film eine wahre Bromance entwickelt. "Was ich an ihm liebe ist, dass er trotz seines Charmes einfach ein wunderbar mürrischer Griesgram ist", schwärmte der Star Trek-Hottie zuletzt im Radio-Interview mit Capital. Außerdem verriet er, dass Hugh megafrech sei und sie viel zusammen am Set gelacht haben.

Anzeige

Getty Images Hugh Grant im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Chris Pine und Hugh Grant bei der Premiere von "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"

Anzeige

Getty Images Hugh Grant bei der Premiere von "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de