Fans lieben es: Gigi Hadid begeistert in traditionellem Look

Sie kann einfach alles tragen! Gigi Hadid (27) zählt zu den erfolgreichsten Models der Welt. Sie ist bekannt dafür, sich für Veranstaltungen ordentlich in Schale zu schmeißen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie Fans den Atem geraubt, als sie in einem knallroten Kleid bei den Oscars posierte. Doch das Supermodel war auch schon in lässigeren Outfits durch die Straßen spaziert. Jetzt überraschte Gigi in einem ganz anderen Look!

In einem schillernden gelben Gewand besuchte Gigi nun eine Veranstaltung in Mumbai. Ihr traditioneller indischer Sari war dabei übersät mit funkelnden Steinen. Dazu trug die Schönheit einen engen Zopf und goldene Ohrringe. Die Twitter-User sind megabegeistert vom Look der Models. "Gigi Hadid […] hat ein Sari getragen und sieht darin verdammt gut aus!", kommentiert ein Nutzer das Outfit.

Während der Bollywood-Veranstaltung bekam Gigi sogar einen kurzen Moment auf der Bühne: Ein Video zeigt den indischen Schauspieler Varun Dhawan, der die Schönheit während seiner Performance zu sich holte. Er nahm sie hoch, wirbelte sie kurz durch die Luft und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dann setzte er sie wieder ab und sie ging von der Bühne, als wäre nichts gewesen.

Getty Images Gigi Hadid, 2023

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Varun Dhawan, Schauspieler

