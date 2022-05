Gigi Hadid (27) zeigt gerne, was sie styletechnisch so alles auf dem Kasten hat. Dabei begeistert die Ex-Freundin von Zayn Malik (29) regelmäßig ihre Fans, wenn sie sich in glamourösen Looks gekonnt in Szene setzt. So auch Ende März, als sich das Model für ein Fotoshooting in einem Traum aus Tüll ablichten ließ. Doch Gigi kann auch cool: In Begleitung von Töchterchen Khai spazierte sie nun in einem lässigen Outfit durch New York.

Wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen, verlässt die 27-Jährige auch gerne mal entspannt gekleidet das Haus. In zerrissenen Mom-Jeans kombiniert mit einem weißen Crop-Top schob die Schwester von Bella Hadid (25) ihre kleine Tochter in einem Kinderwagen vor sich her. Gigi beweist damit, dass sie sich auch in lässigen Alltagslooks absolut sehen lassen kann.

Doch nicht nur was Outfits angeht, beweist Gigi ein gutes Händchen – auch in Sachen Haarpracht probiert sie sich gerne aus. Denn im März erschien die Laufstegschönheit plötzlich mit platinblonder Mähne am Flughafen von New York, wie Paparazzi festhielten. Dabei lenkte sie komplett schwarz gekleidet den Blick gezielt auf ihre neue Haarfarbe.

