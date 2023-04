Für Rolle in "Midsommar" hat Florence Pugh sich verausgabt

Sie ist zurzeit supergefragt! Schauspielerin Florence Pugh (27) steht für verschiedene Filmprojekte als Hauptdarstellerin vor der Kamera. Ihr großer Durchbruch gelang Florence 2019 durch ihre Rollen in "Midsommar" und der Verfilmung des Romans "Little Women" neben Emma Watson (32). Für ihren Charakter im Horrorfilm "Midsommar" musste die Schauspielerin tief in sich gehen. Jetzt erklärt Florence, wie sie die Dreharbeiten für den Horrorfilm erlebte!

Im "Off Menu"-Podcast spricht Florence jetzt unter anderem auch über die Vorbereitung auf ihre Rolle als Dani in "Midsommar". "Ich war so in meinen Charakter vertieft, das hatte ich vorher noch nie. Ich habe noch nie jemanden mit so viel Schmerz gespielt, ich hab mich in echt blöde Situationen gebracht, was andere vielleicht nicht machen würden. Ich stellte mir die schlimmsten Dinge vor, jeden Tag schlimmer als davor. Am Ende habe ich mich damit fast selbst misshandelt", erklärt die Schauspielerin.

Tiefsinnige Charaktere scheinen Florences Steckenpferd zu sein. Zurzeit sieht man sie als tablettenabhängige und trauernde Allison in "A Good Person". Das Drehbuch zum Film wurde von ihrem Ex-Partner Zach Braff (47) geschrieben. Die Zusammenarbeit fiel den beiden dennoch sehr leicht, da sie noch immer ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh bei einem Event in London, Juni 2022

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Florence Pugh im März 2023

