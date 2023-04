Ganz vernarrt: Kaley Cuoco kuschelt ihr Baby den ganzen Tag!

Kaley Cuoco (37) geht auf Kuschelkurs! Der The Big Bang Theory-Star und ihr Partner Tom Pelphrey (40) konnten vor wenigen Tagen ihr erstes gemeinsames Kind willkommen heißen: eine Tochter namens Matilda. Die überglücklichen frischgebackenen Eltern teilten kurz nach der Geburt ein paar niedliche Bilder von ihrem Nachwuchs. Ein Bild zeigt: Kaley scheint zurzeit wohl nichts lieber zu tun, als mit ihrer Kleinen zu kuscheln!

"So ziemlich alles, was wir zurzeit machen", schreibt die 37-Jährige unter einen goldigen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, der sie mit ihrer Tochter zeigt. Darauf schmusen die beiden zwischen Polstern – während Kaley entspannt und glücklich wirkt, guckt Matilda neugierig in die Kamera. Mit ihrem Nachwuchs im Arm scheint die Schauspielerin das Bett wohl vorerst nicht so schnell verlassen zu wollen.

Kurz vor dem Foto postete die Seriendarstellerin einen ganz besonderen Moment in ihrer Instagram-Story: Sie veröffentlicht ein zuckersüßes Video von ihrem Liebsten mit ihrer gemeinsamen Tochter. Dieses scheint nur kurz nach der Geburt der kleinen Matilda entstanden zu sein. Behutsam hebt der Schauspieler in dem Clip sein Baby auf den Arm und drückt es zärtlich an die Brust.

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuocos Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / tommypelphrey Tom Pelphrey mit Töchterchen Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de