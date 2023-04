"Herz gewonnen": Sind Lisa Marie Straube und Akka ein Paar?

Gehen Lisa Marie Straube (22) und Furkan Akkaya alias Akka etwa gemeinsam durchs Leben? Der Ex-Flirt von Mats Hummels (34) und der Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmer zeigen sich seit ein paar Tagen häufiger zusammen im Netz. Außerdem machten sie bereits mehrere Anspielungen, dass sie weitaus mehr als nur Freunde sind – vielleicht sogar ein Paar? Jetzt verdichten sich die Hinweise weiter: Akka hat Lisas Herz erobert!

In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige ein Foto, das sie mit ihrem vermeintlichen Freund im Fahrstuhl zeigt. Während er das Foto knipst, gibt sie ihm liebevoll einen Kuss auf den Kopf. "Wieso Akka und nicht ich?", will ein neidischer Follower wissen. Doch Lisa argumentierte: "Ich meine, guck uns an. Außerdem hat er Polos Herz für sich gewonnen und somit meins doppelt." Bei Polo handelt es sich um ihren kleinen Hund.

Zuvor hatte Lisa eine Reihe von Bildern geteilt, auf denen sie fröhlich in die Kamera lächelt und total glücklich wirkt. "Ich liebe dich jetzt und morgen noch ein bisschen mehr", schrieb sie dazu. Ob sie damit Akka meint, klärte sie jedoch nicht auf.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya

Instagram / lisa.straube Lisa Straube im März 2023

Instagram / iamofficialakka Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya

