Kein Bock auf Zoff: Peter Klein will sich künftig raushalten

Peter Klein (55) hat genug! Der Verflossene von Iris Klein (55) sorgte in diesem Jahr bereits für ziemlich viel Drama. Seine Ex-Partnerin hatte ihm vorgeworfen, sie während seines Australien-Aufenthaltes mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Daraufhin ging die Beziehung in die Brüche und die beiden lieferten sich eine öffentliche Schlammschlacht. Auch andere TV- und Netz-Bekanntheiten mischten sich immer wieder in das Drama ein. Peter verkündet nun, dass er auf nichts mehr reagieren werde.

Nachdem dem 55-Jährigen seines Erachtens nach im Netz wieder einmal falsche Vorwürfe gemacht wurden, zieht er jetzt seine Schlüsse. Peter verkündet in seiner Instagram-Story: "Meine Reaktion auf zukünftige Anfeindungen und Posts, die meine Person betreffen, wird so aussehen, dass ich mich einfach lächelnd zurücklehnen und die Show genießen werde." Trotzdem wolle er sich einige Sachen nicht gefallen lassen: "Sollten diese Posts dann strafrechtlich relevante Inhalte aufzeigen, werde ich diese direkt an den Anwalt übergeben."

Der Fitness-Fan hatte bereits vor wenigen Wochen begonnen, seinen Umgang mit dem Drama zu hinterfragen. "Wenn du anfängst zu zweifeln; wenn du gewisse Handlungen nicht nachvollziehen kannst; wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, aber es kommt... Dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, ob die vorherige Herangehensweise richtig war", hatte Peter im Netz festgestellt.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Juli 2019

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

