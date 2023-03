Iris-Drama: Peter Klein zweifelt an seiner Herangehensweise

Ändert Peter Klein (55) nun etwa sein Verhalten? Er befindet sich immer noch mitten im Drama um seine Noch-Ehefrau Iris Klein (55) und Yvonne Woelke (41): Während er noch vermeintlich glücklich mit der TV-Bekanntheit war, hatte er sich in Yvonne verliebt und soll auch eine Affäre mit ihr begonnen haben. Das sorgte für allerlei Zoff, der immer noch öffentlich ausgetragen wird. Doch nun zweifelt Peter daran, ob er richtig mit dem Drama umgegangen ist...

"Wenn du anfängst zu zweifeln; wenn du gewisse Handlungen nicht nachvollziehen kannst; wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, aber es kommt... Dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, ob die vorherige Herangehensweise richtig war", schrieb er zweifelnd in seiner Instagram-Story. Dazu teilte Peter auch noch ein Bild von sich, in dem er fragend in die Kamera blickt. Scheint so, als sei der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) sich nicht mehr sicher, was das Richtige ist...

Peter hatte sich inmitten der gegenseitigen Anfeindungen von Yvonne und Iris stets sehr milde gezeigt. Auch als seine Noch-Ehefrau intime Details über sein Sexualverhalten ausgepackt hatte, schoss er nicht zurück, sondern appellierte immer nur an ihre Vernunft.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

