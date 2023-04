Kino ist tot: Quentin Tarantino dreht seinen letzten Film!

Für Quentin Tarantino (60) reicht es! Der Regisseur gehört zu den erfolgreichsten Filmemachern der Gegenwart. Mit Streifen wie "Kill Bill", "Inglourious Basterds" und "Django Unchained" gewann der US-Amerikaner das Herz von Fans auf der ganzen Welt. Mit den Filmen, die derzeit in den Kinos laufen, kann der Produzent jedoch gar nichts anfangen – für ihn ist die Welt des Kinos tot. Aus diesem Grund wird Quentins aktueller Film sein letzter sein!

"Ich glaube, so ist das beim Kino, Hollywood ist zyklisch, es kommt und geht. [...] In einer Dekade, welches auch als kreative Einöde bezeichnet wird, gibt es immer noch ein paar Filme, die durch die Decke gehen", spricht der Filmemacher seine Meinung ganz offen gegenüber World of Reel aus. Er betont zudem, dass sein derzeitiges Projekt "The Movie Critic" sein letzter Film sein wird. Vollkommen von der Bildfläche wird der 60-Jährige jedoch nicht verschwinden. "Danach werde ich Bücher, Serien oder Stücke schreiben... Aber mit dem Kino schließe ich ab", erklärt Quentin.

Im "2 Bears 1 Cave"-Podcast kritisierte der Regisseur bereits, dass in Hollywood viel zu viele Marvel- und Superhelden-Filme produziert werden. "Mein einziger Kritikpunkt ist, dass das die einzigen Filme sind, die gemacht werden. [...]. Es ist einfach die Tatsache, dass sie diese Ära der Filme im Moment komplett repräsentieren. Da ist nicht wirklich viel Platz für etwas anderes", erläuterte er.

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

Getty Images Quentin Tarantino bei den Oscars 2013

Getty Images Quentin Tarantino im Mai 2019

