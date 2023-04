Mit diesem Unternehmen machen die Geissens die meiste Kohle!

Wie echt ist das ganze Bling Bling bei den Geissens wirklich? Seit 2011 begeistert der Alltag der reichen Familie um Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen Geiss (57) die Zuschauer im deutschen TV. In der Doku-Serie wird immer wieder gezeigt, wie Luxusleben aussehen kann. Doch 2019 und 2020 wurde bekannt, dass Roberts Firmen mehr Verluste als Gewinne machen. Auch die Jacht, mit der die Familie oft unterwegs ist, soll gar nicht ihre Eigene sein. Ist die Serie mehr Schein als Sein? Oder welche Einnahmequelle haben die Geissens, um ihren Luxus weiterhin zu finanzieren?

Wie Bild berichtet, könne die Familie Geiss gar nicht pleite gehen, solange sie weiterhin ihre Sendung haben. Denn die Produktionsfirma, die Die Geissens produziert, gehört Robert höchstpersönlich – das heißt er selbst verkauft die Folgen der Doku an RTL2. Günther Jauch (66), Anne Will (57) oder auch Sandra Maischberger (56) wenden den gleichen Trick an. Allerdings haben die Geissens mehrere Firmen, sodass die Verluste des einen Unternehmens mit den Gewinnen eines oder mehrerer anderer wieder ausgeglichen werden können.

Robert stammt aus einer Unternehmerfamilie und hat daher den Umgang mit dem Business von klein auf mitbekommen. Deswegen wird er genau wissen, wie und wo er sein Geld anlegen muss. Mit seinem Bruder hatte der Millionär das Modelabel Uncle Sam besessen, welches die beiden für 70 Millionen Euro verkauften. Nach eigenen Angaben des Familienvaters habe er die 100 Millionen Euro voll und damit genug Geld für ein mehr als gutes Leben.

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss mit seiner Familie

