Nach Silikonentfernung: Blac Chyna zeigt ihre neue Figur

Sie präsentiert ihren neuen Körper! Angela Renèe White, bekannt als Blac Chyna (34), ist ein amerikanisches Model. Erfolgreich wurde die Ikone 2010 als Stuntdouble für Nicki Minaj (40) im Musikvideo für den Song "Monster" von Kayne West. Zu ihren Markenzeichen gehört ihre kurvige Figur, für die das Model beim Beauty-Doc viel Geld ließ. Jetzt zeigte sich Blac Chyna nach ihrer Silikonentfernung und strahlte übers ganze Gesicht.

Die Bekanntheit gab bereits zu, große Mengen an Silikon in ihrem Po zu haben. Außerdem habe sie ihre Brüste ganze drei Mal optimieren lassen. Erst kürzlich gab Blac Chyna bekannt, sich auf eine lebensverändernde Reise begeben zu wollen. So plante die 34-Jährige, sich ihr Silikon entfernen zu lassen. "Ich habe damit begonnen, mein Leben zu verändern", stellte das Model bereits klar.

Grund für die neue Sichtweise könnte ihre Taufe sein. Am 11. März 2023 teilte die Prominente Fotos ihrer spirituellen Erfahrung. "Ich wurde wiedergeboren an meinem Geburtstag", schrieb sie damals. Nach diesem Moment löschte sie ihren "OnlyFans"-Account und ließ ihr Baphomet-Tattoo entfernen.

Blac Chyna im April 2020

Blac Chyna, Reality-TV-Bekanntheit

Blac Chyna bei den Oscars 2020

