Plötzlicher Tod: Paul O'Gradys Tochter meldet sich zu Wort

Die Familie von Paul O'Grady (✝67) macht eine schwere Zeit durch! Der britische Entertainer hat sich als Komiker, Drag Queen, Schauspieler oder Schriftsteller einen Namen gemacht. Vor wenigen Tagen ging dann die traurige Nachricht um die Welt, dass der Künstler plötzlich verstorben ist. Das verkündete dessen Partner in einem emotionalen Statement. Pauls Tochter meldet sich nun erstmals zu Wort und verrät, wie schwer Pauls Tod für seine Hinterbliebenen ist!

In einem Gespräch mit MailOnline trauert Sharon Mousley öffentlich über den plötzlichen Verlust ihres Vaters. "Was soll ich sagen? Wir sind alle am Boden zerstört – ich, meine Mutter und alle anderen auch. Wir haben ihn geliebt und wir werden ihn vermissen. Wir sind verzweifelt", lauten die emotionalen Worte der 48-Jährigen.

Auch Königin Camilla (75) äußerte sich bereits mit einigen emotionalen Zeilen zu dem Tod ihres guten Freundes. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Paul O'Grady", hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account des britischen Königspaares. Gemeinsam hatten Paul und die Frau von König Charles III. (74) nämlich für eine gemeinsame Organisation gearbeitet, die sich um hilfsbedürftige Hunde und Katzen kümmert.

Paul O'Grady alias Drag Queen Lily Savage, Dezember 2017

Paul O'Grady und Camilla Parker Bowles im Februar 2022

Paul O'Grady im Jahr 2013

