Tommy Pedroni feiert in Köln: Flieht Sandra vor ihrem Ex?

Flieht sie vor ihm? Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni hatten ihre Beziehung in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. auf den Prüfstand gestellt. Das war allerdings wenig erfolgreich verlaufen. Für Tommy hatte die Kölnerin zu viel Nähe zu ihrem Verführer Flocke zugelassen, weshalb er ihr nicht mehr vertrauen konnte. Deshalb hatten sie die Insel nicht als Paar verlassen. Jetzt war Tommy wohl in Köln – woraufhin Sandra die Stadt verließ.

In ihrer Instagram-Story erklärt Sandra: "Es gibt einen Grund, warum ich mich heute nicht in Köln befinde." Während der Beziehung sei sie sehr oft nach Nizza geflogen, Tommy allerdings kaum zu ihr nach Köln – außer wenn sie bei einem Dreh gewesen seien, der immerhin von der Produktion gebucht wurde. "Ich bin traurig darüber, dass er jetzt in Köln feiern kann", lässt sie ihre Fans wissen. Mehr wolle sie aber nicht dazu sagen.

Nach ihrem Liebes-Aus habe sich Sandra noch um die gemeinsame Beziehung bemüht. Sie erzählte Promiflash: "Ich habe fünf Monate gekämpft, wurde oft verletzt, bin sogar zu ihm geflogen, ich habe alles versucht, dass er mir verzeiht und wir wieder glücklich sein können." Ihre Bemühungen hätten jedoch nicht viel geholfen. Sie habe keine Kraft mehr. "Er ist kalt und blockt nur ab", meinte die Brünette.

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Soleil, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

