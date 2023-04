Wegen Tourette: Hängt Lewis Capaldi Karriere an den Nagel?

Würde er die Reißleine ziehen? Lewis Capaldi (26) wurde in den vergangenen Jahren zu einem sehr erfolgreichen Musiker, der vielen vor allem durch Hits wie "Before You Go" oder "Someone You Loved" bekannt ist. Beruflich läuft es bei dem Sänger also sehr gut – gesundheitlich leider nicht besonders. Im vergangenen Jahr wurde bei ihm nämlich das Tourette-Syndrom diagnostiziert. Seine Krankheit könnte nun tatsächlich dazu führen, dass Lewis seine Karriere komplett an den Nagel hängt!

Im Gespräch mit The Sunday Times schildert der 26-Jährige: "Unglücklicherweise ist es gerade die Musik, die mich zu meinen Ticks verleitet." Wenn er sich nicht seinen Songs hingebe, merke der "Bruises"-Interpret für viele Monate nichts von seiner Tourette-Erkrankung. Der geborene Schotte führt fort: "Es ist also wirklich eine skurrile Situation, in der ich bin. Sollte diese an einen Punkt kommen, an welchem ich mir irreparablen Schaden zufüge, dann werde ich mit dem Singen aufhören." Es bestehe also eine realistische Chance, dass seine Karriere zu Ende geht, äußert er.

Das würde seinen Fans sicherlich so gar nicht gefallen. Auch ein bekannter Musikerkollege würde Lewis' Sänger-Dasein sicher hinterhertrauern: Popikone Elton John (76)! Dieser erklärte vor wenigen Tagen: "[Lewis] schreibt wunderschöne Songs. [Er] ist live großartig und ein wunderbarer Sänger. [Er] ist auch sehr lustig und originell – das meine ich ganz ehrlich." Das teilte Lewis selbst in seiner Doku "Lewis Capaldi – How I'm Feeling Now".

Getty Images Lewis Capaldi, Musiker

Getty Images Lewis Capaldi, schottischer Musiker

Getty Images Elton John im Rahmen seiner Oscar-Party

