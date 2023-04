Selbstzweifel: Lewis Capaldi bekam Nachricht von Elton John!

Lewis Capaldi (26) hat prominente Unterstützung! Schon seit einigen Jahren ist der "Someone You Loved"-Sänger erfolgreich in den internationalen Charts unterwegs. Bald gibt der Brite seinen Fans auch einen Einblick in sein Privatleben: In seinem neuen Dokumentationsfilm spricht er unter anderem über Selbstzweifel in der Musikindustrie. Ein weltbekannter Star griff Lewis bei diesem Problem wohl schon einmal unter die Arme: Gesangslegende Elton John (76)!

In einer Szene der Doku "Lewis Capaldi – How I'm Feeling Now" erklärte der 26-Jährige seinem Kollegen Ed Sheeran (32), dass er im Zuge seines Ruhmes mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen habe. Elton John bekam das mit und wusste dem Songwriter wohl zu helfen: "Du schreibst wunderschöne Songs [...]. Du bist live großartig und ein wunderbarer Sänger. Du bist auch sehr lustig und originell. Das meine ich ganz ehrlich", soll der "Tiny Dancer"-Interpret unter anderem in seiner E-Mail geschrieben haben. Lewis habe die Nachricht zwar aufgeheitert, dennoch fühle er sich manchmal immer noch wie ein "Hochstapler" im Musikbusiness.

Erst vor wenigen Tagen hatte er die Doku angekündigt, die am 5. April auf Netflix erscheint. "Ich habe das Gefühl, dass es viele Dinge gibt, über die ich noch nie gesprochen habe, und in Wahrheit ist der ganze Film viel intimer geworden, als ich es mir je vorgestellt habe", hatte er seinen Fans auf Instagram erzählt.

Getty Images Musiker Elton John im Januar 2022 in New Orleans

Getty Images Lewis Capaldi, Brit Awards 2023

Netflix Lewis Capaldi, Sänger

