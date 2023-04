Zombieclown: Joaquin Phoenix im schäbigen "Joker"-Aufzug

Die Fans können es kaum noch erwarten! Der Thriller Joker mit Joaquin Phoenix (48) in der Hauptrolle wurde zu einem vollen Erfolg. In dem Film dreht sich alles um den gleichnamigen Schurken aus dem DC-Universum. Vor einem halben Jahr wurde die Fortsetzung von "Joker" bekannt gegeben, in der keine Geringere als Lady Gaga (37) in der Rolle der Harley Quinn zu sehen sein wird. Nun zeigen Bilder vom Set Joaquin vollkommen in Staub gebadet!

Auf den Bildern ist der Schauspieler in einem ziemlich dreckigen Anzug zu sehen. Auch das berühmt-berüchtigte Clown-Make-up ist auf dem Gesicht des Darstellers vollkommen verschmiert. Es befindet sich zudem eine gute Ladung Staub in seinem dunklen Haar. Glimpflich scheint Joaquins Charakter zumindest nicht davongekommen zu sein – an seinem linken Ohr ist nämlich Blut zu sehen, welches ihm am Kiefer hinunterläuft.

Fans müssen sich allerdings noch eine ganze Weile gedulden, bis sie den neuen Film sehen können und somit die Antwort auf die Frage erhalten, was den Bösewicht wohl in eine solche Lage brachte. Denn "Joker: Folie à Deux", was übersetzt so viel wie "Wahnsinn zu zweit" bedeutet, soll erst im Oktober 2024 in die Kinos kommen.

Getty Images Lady Gaga am Set von "Joker 2"

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Joaquin Phoenix am Set von "Joker 2"

Warner Bros. Pictures Joaquin Phoenix in "Joker"

