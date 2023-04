17. Woche: Luisa Hartema hat einen Mama-Geschenke-Kalender!

Luisa Hartema (28) darf sich auf ihrem Weg zum Mama-Glück in jeder Woche auf eine kleine Überraschung freuen! Die Siegerin der siebten Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel hatte Ende Februar eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das Model und sein Partner erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Bis zur Geburt versüßt sie sich die Wochen mit zahlreichen Geschenken: Luisa präsentierte jetzt nämlich total stolz ihren Schwangerschafts-Geschenke-Kalender!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Mama in spe jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihrer Community ihren Geschenke-Kalender zeigt: In einer Kiste sind zahlreiche kleine Überraschungen gestapelt, die wie bei einem Adventskalender jeweils mit einer Nummer versehen sind. Dabei verrät sie auch, in welcher Schwangerschaftswoche sie im Moment ist: Die Beauty schnappt sich nämlich das Päckchen mit der Aufschrift "17. Woche".

Über diese kleinen Geschenke, die sie offenbar von ihrer Schwester Lena überreicht bekommen hat, dürfte sich Luisa gerade am Anfang ihrer Schwangerschaft gefreut haben. Im Promiflash-Interview hatte sie nämlich bereits berichtet, dass sie zu dieser Zeit mit einigen Beschwerden zu kämpfen hatte: "Am Anfang hatte ich die typischen Symptome wie Übelkeit, Appetit auf Dinge, die man sonst nicht isst und extreme Müdigkeit."

Anzeige

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

Anzeige

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema, Model

Anzeige

Instagram / luisahartema_ Model Luisa Hartema

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de