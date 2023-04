Alkohol, Drogen & Co.: So hart war Ed Sheerans Vergangenheit

Ed Sheeran (32) packt über seine schwere Vergangenheit aus! Vor einigen Jahren kämpfte der "Shape Of You"-Interpret nicht nur gegen Depressionen, sondern auch gegen seinen Hang zu Alkohol und Drogen. Im Interview mit Rolling Stone ruft er sich jetzt in Erinnerung, dass er durch Freunde zu den Substanzen gekommen sei. "Dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und dann wird es zu einer Gewohnheit, die man einmal in der Woche macht und dann einmal am Tag und dann zweimal am Tag [...]", berichtet Ed.

