Auf Trues Geburtstagsparty: Kylie Jenner zeigt Söhnchen Aire

Sie gewährt entzückende Einblicke! Am Wochenende hatte Khloé Kardashian (38) eine Motto-Party zum fünften Geburtstag ihrer Tochter True ausgerichtet. Ihre Halbschwester Kylie Jenner (25) wollte sich dieses Spektakel gemeinsam mit ihren Kids auf keinen Fall entgehen lassen. Im Netz ließ sie ihre Fans an der extravaganten Geburtstagsfeier zu Ehren von True teilhaben. Auch ihr Sohn Aire (1) hatte einen kleinen Auftritt in ihrem Beitrag!

"Happy Birthday Baby True", betitelte die 25-Jährige ein Video auf TikTok. Es ist ein Zusammenschnitt vom Tag der Geburtstagsparty ihrer Nichte. Während sich die Millionärin vorher beim Fertigmachen filmt, sitzt ihre Tochter Stormi (5) im neongelben Kleid im Hintergrund. Einige Zeit später zeigt die Make-up-Mogulin den mit Luftballons behangenen Eingang zum Fest. Beim Hineinspazieren hält sie Aire auf dem Arm. Auch später taucht er immer wieder kurz in dem Film auf – Aufnahmen mit Seltenheitswert, denn Kylie präsentiert ihren jüngsten Spross nur ab und zu vor der Kamera...

Vor wenigen Tagen hatte die Zweifachmama ihre Schminkroutine mit ihren Followern auf TikTok geteilt. Stormi platzt in das Video ihrer Mama rein und auch ihr Bruder hat einen kleinen Auftritt in dem Clip. Die Beauty knuddelt und küsst Aire und sagt ihm, wie sehr sie ihn liebt, während dieser zuckersüß seine Zunge herausstreckt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire, März 2023

