Kylie Jenner knuddelt und küsst Baby Aire in süßem Video

Kylie Jenner (25) zeigt einmal mehr ihren Sohn! Die Influencerin und ihr Ex-Partner Travis Scott (31) hatten 2018 ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Vier Jahre später bekam Stormi (5) dann einen Bruder. Die Unternehmerin hielt sich mit Bildern von dem Kleinen beinahe ein Jahr lang zurück. Im Januar lüftete sie dann aber das Geheimnis, zeigte ihren Sohnemann und verriet seinen Namen. In einem herzerwärmenden Video kuschelt sie Aire (1) nun.

Auf TikTok teilte die 25-Jährige ein Video, in welchem sie ihren Followern ihre Schminkroutine zeigt. Doch bei einer Zweifachmama sind die Kids natürlich immer dabei! Die fünfjährige Stormi platzt in die Aufnahme ihrer Mama rein und holt sich eine Umarmung ab. Und auch ihr Bruder hat einen kleinen Auftritt in dem Clip. Die Beauty knuddelt und küsst Aire und sagt ihm, wie sehr sie ihn liebt, während dieser zuckersüß seine Zunge herausstreckt.

Die Trennung der Zweifacheltern war erst Anfang dieses Jahres bekannt geworden. Ein Insider hatte zuletzt gegenüber Entertainment Tonight über das Verhältnis der beiden ausgepackt. Kylie mache zwar "ihr eigenes Ding", aber dennoch möchte sie "die Dinge zwischen ihr und Travis zum Wohle ihrer Familie herzlich halten."

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Kindern an Halloween

Anzeige

Wie findet ihr das Video von Kylie und ihren Kids? Megasüß! Ich finde, das könnte eher privat bleiben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de