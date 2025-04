Idylle: Timothée Chalamets Mama schwärmt von Kylie Jenner

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) sind seit 2023 eines der geheimnisvollsten Paare Hollywoods, doch jetzt gibt es erste Hinweise darauf, wie gut sich Kylie wirklich mit Timothées Familie versteht. Nun äußerte sich niemand Geringeres als Timothées Mutter, Nicole Flender, in einem Interview mit Curbed zu ihrer Beziehung mit der Unternehmerin. "Ich muss sagen, sie ist entzückend", schwärmte Nicole von Kylie. "Sie ist sehr nett zu mir." Gemeinsam besuchten die beiden Anfang des Jahres die Oscars, bei denen eine aufmerksame Geste Kylies für Schlagzeilen sorgte: Sie hatte ihren Platz mit Nicole getauscht, sodass diese in der ersten Reihe neben ihrem Sohn sitzen konnte, als die Kategorie "Bester Hauptdarsteller" verliehen wurde.

Die Bindung der Familien scheint immer enger zu werden, denn Nicole gab noch weitere Einblicke. Timothée habe seiner Mutter stolz von seinem neuen Anwesen in Beverly Hills erzählt, das unweit von Kylies Zuhause liegt. "Hat er nach meiner Meinung gefragt? Nein", scherzte sie im Gespräch mit dem Newsportal. Über ihre berühmte Schwiegertochter in spe verlor sie dennoch nur warme Worte. Kylie, die mit ihren beiden Kindern Stormi (7) und Aire (3) in Beverly Hills lebt, scheint sich immer besser mit der Familie zu verstehen. Auch Timothée scheint sich bestens in Kylies Familie eingefügt zu haben – laut Buzzfeed habe er sich bei einer Sportveranstaltung an der Seite ihres Stiefvaters Corey Gamble (44) gezeigt.

Nicole ist nicht nur als Mutter von Timothée und der Schauspielerin Pauline Chalamet bekannt, sondern arbeitet auch als Immobilienmaklerin in New York. Trotz Gerüchten über Spannungen zwischen Kylie und Timothées Schwester Pauline scheint es nun doch ein besseres Verhältnis zu Kylie und ihrer berühmten Familie zu geben. Dazu gehört auch Mama Kris Jenner (69), bekannt für ihre engen Bande zu den Partnern ihrer Kinder. Ob aus einem Meeting von Kris und Nicole vielleicht sogar eine Reality-Show-Thematik wird, bleibt abzuwarten, doch bislang genießt das Paar weiter seine Privatsphäre – zumindest wenn die Kameras nicht mitlaufen.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und seine Mama Nicole Flender, März 2025

Anzeige Anzeige