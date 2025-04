Entfernte sich Timothée Chalamet wegen Kylie von Schwester?

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) sorgen aktuell nicht nur in der Welt der Prominenten für Gesprächsstoff, sondern offenbar auch innerhalb von Timothées eigener Familie. Laut The U.S. Sun treibt seine Beziehung zu dem Reality-TV-Star einen Keil zwischen den Schauspieler und seine ältere Schwester Pauline Chalamet. Wie Insider behaupten, sei das Verhältnis der beiden Geschwister, die früher als sehr eng galten, aufgrund von Paulines Ablehnung gegenüber Kylie auf einem "Tiefpunkt" angekommen. So sollen Timothée und Pauline mittlerweile deutlich weniger Kontakt miteinander haben.

Die Spannungen sollen vor allem an Paulines kritischer Haltung gegenüber Kylie und ihrer Lebensweise liegen. Sie wirft der Unternehmerin unter anderem vor, extreme materielle Werte zu vertreten und vor allem durch Medienaufmerksamkeit glänzen zu wollen, anstatt sich für ernsthafte Themen einzusetzen. Paulines Unzufriedenheit zeigt sich angeblich sogar auf Social Media, wo sie wiederholt gegen Reichtum, Privatjets und das Streben nach Status protestiert haben soll. Einer Quelle zufolge glaubt Pauline, dass Kylie lediglich mit Timothée zusammen sei, um im Rampenlicht zu stehen. Auch Kylies Vergangenheit mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (33) und ihre Rolle als zweifache Mutter erschweren scheinbar Paulines Akzeptanz der Beziehung.

Timothée selbst hat laut The Sun betont, wie wichtig ihm seine Schwester ist, die er als seine "beste Freundin" bezeichnete. Doch Insider berichten, dass Pauline ihren Bruder inzwischen "nicht mehr wiedererkennt" und traurig darüber sei, welche Veränderungen sie bei ihm wahrnimmt. Timothée hingegen wird in diesem Konflikt zunehmend zwischen seiner Schwester und seiner Beziehung zu Kylie zerrieben. Während er Berichten zufolge bereits Pläne für eine Verlobung schmiedet, steht im Raum, dass Pauline nicht einmal zu einer möglichen Hochzeit erscheinen würde. Ob die Geschwister diese Spannungen überwinden können, bleibt ungewiss.

Getty Images Timothée Chalamets Schwester Pauline, Juni 2024

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Oscars, 2025

