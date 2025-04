Kylie Jenner und ihr Timothée sollen Ehevertrag aushandeln

Kylie Jenner (27) scheint bereit zu sein, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung mit Timothée Chalamet (29) zu gehen. Wie eine Quelle gegenüber Life & Style verrät, soll der Reality-TV-Star bereits finanzielle Vorkehrungen für eine mögliche Verlobung mit dem Schauspieler treffen. "Kylie hat ihr Herz darauf gesetzt, Timothée zu heiraten. Er ist für sie wie ein Gewinn, den sie unbedingt für sich beanspruchen möchte", so ein Insider. Beide, die seit April 2023 ein Paar sind, sollen in ihrem engen Freundeskreis über ihre Zukunftspläne offen gesprochen haben und das Ziel haben, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen.

Doch bevor es ernst wird, hat Kylies Mutter Kris Jenner (69) noch ein wichtiges Anliegen: Ein eiserner Ehevertrag muss her, um das Vermögen der Unternehmerin zu schützen. "Kris ist begeistert von Kylies Plänen, aber nur unter der Bedingung, dass ihre Finanzen abgesichert sind", erklärt die Quelle. Obwohl Timothée selbst wohlhabend ist, soll sein Vermögen im Vergleich zu Kylies Milliarden gering sein, was Kris dazu veranlasst hat, Druck zu machen. "Sie hat Angst, dass die beiden überstürzt durchbrennen, bevor der Vertrag unterschrieben ist", sagte der Insider weiter. Momentan gibt es zwar noch keinen Verlobungsring, aber die rechtliche Grundlage wird bereits vorbereitet.

Kylie und Timothée, die ihre Beziehung bisher diskret gehalten haben, sind laut Insidern ein sehr harmonisches Paar. Der "Call Me by Your Name"-Star soll sich große Mühe geben, Kylies Erwartungen zu erfüllen und plane für den großen Moment einen glamourösen Antrag, der keine Wünsche offenlässt. "Er weiß, wie wichtig Kylie so etwas ist, und will alles perfekt machen", berichtet die Quelle weiter. Kris, bekannt für ihren Einfluss auf ihre Töchter, soll gleichzeitig hinter den Kulissen dafür sorgen, dass Kylies Interessen gewahrt bleiben. Ob die beiden tatsächlich bald verlobt sind, bleibt abzuwarten – eines ist aber sicher: Kylie plant ein langfristiges, gemeinsames Leben mit ihrem neuen Partner.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kylie Jenner, "The Kardashians"-Bekanntheiten

